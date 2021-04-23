Итальянский специалист может перебраться в Украину.
Роберто Де Дзерби, getty images
23 апреля 2021, 09:57
Шахтер не оставляет попытки подписать соглашение с нынешним главным тренером Сассуоло Роберто Де Дзерби.
Как сообщает авторитетный журналист Николо Шира, "горняки" предложили итальянскому специалисту двухлетний контракт.
41-летний Де Дзерби начал тренерскую карьеру в 2013 году, и от любительского клуба Дарфо Боарио дошел до клуба Серии А Сассуоло за четыре года.
Отметим, что контракт Луиша Каштру с Шахтером подходит к концу уже этим летом.
Роберто Де Дзерби ранее уже признавался, что хотел бы попробовать тренировать за границей.