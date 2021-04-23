Италия

Итальянский специалист может перебраться в Украину.

Шахтер не оставляет попытки подписать соглашение с нынешним главным тренером Сассуоло Роберто Де Дзерби.

Как сообщает авторитетный журналист Николо Шира, "горняки" предложили итальянскому специалисту двухлетний контракт.

41-летний Де Дзерби начал тренерскую карьеру в 2013 году, и от любительского клуба Дарфо Боарио дошел до клуба Серии А Сассуоло за четыре года.

Отметим, что контракт Луиша Каштру с Шахтером подходит к концу уже этим летом.

Роберто Де Дзерби ранее уже признавался, что хотел бы попробовать тренировать за границей.