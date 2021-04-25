Италия

Завершился матч чемпионата Италии.

В рамках 33-го тура итальянской Серии А Кальяри добыл победу над Ромой со счетом 3:2.

За команду из Садрдинии голами отличились Ликояннис, Марин и Педру Жоау. У римлян забивали Перес и Фасио.

Кальяри - Рома 3:2

Голы: Ликояннис, 4, Марин, 57, Педру 64 — Перес, 27, Фасио, 69

Кальяри: Викарио, Карбони, Годин, Чеппителли, Ликояннис (Дзаппа, 75), Дейола, Нандес, Марин (Данкан, 83), Жоао Педро, Паволетти (Черри, 75), Симеоне (Ругани, 83).

Рома: Лопес, Бруно Перес (Спинаццола, 46), Смоллинг (Кристанте, 59), Фасио, Сантон (Карсдорп, 59), Пеллегрини (Мхитарян, 59), Вильяр, Карлес Перес, Диавара (Верету, 75), Манчини, Майораль.

Предупреждения: Марин, Жоао Педро, Кристанте, Данкан.