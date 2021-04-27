Италия

Римским стенам даже COVID-19 — не помеха, вопреки сложившемуся мнению.

Исход поединка 33-го тура итальянской Серии А между римским Лацио и Миланом стал причиной для серьезных изменений на верхушке турнирной таблицы национального первенства.

Так, коллектив Стефано Пьоли, который уступил в отчетной встрече со счетом 0:3, больше не находится в пределах зоны возможного попадания на групповой этап Лиги чемпионов УЕФА на следующий сезон.

Лацио — Милан 3:0 Видео голов и обзор матча

При этом, "орлы" сумели продлить свою выдающуюся серию из девяти победных домашних поединков кряду очередным успехом, что позволило им повторить достижение образца 1937-го и 1974-го года, доведя показатель по количеству матчей без потерь очков до 10.

Таким образом, коллектив Симоне Индзаги также сумел обеспечить себя прекрасными исходными позициями в борьбе за место в Лиге Европы на следующий сезон, и при этом будет совершать попытки пробиться в главный клубный турнир Старого Света, от квалификации в который его на данный момент отделяет пять очков.

В следующем туре римский Лацио проведет очередной домашний поединок — против генуэзского Дженоа.