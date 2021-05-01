Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В поединке 34-го тура итальянской Серии А миланский Интер в гостях одержал победу над Кротоне и продолжил свое шествие к чемпионству.

Подопечные Антони Конте отправили в ворота соперника два безответных мяча во второй половине игры, отправив соперника в Серию Б.

Обзор матча:

Кротоне — Интер 0:2

Голы: Эриксен, 69, Хакими, 90+2

Кротоне: Кордаз — Джиджи, Големич, Магальян — Реца (Перейра, 38), Бенали (Вулич, 66), Чигарини (Эдуардо, 46), Мессиас, Молина — Сими, Унас (Ривьер, 72)

Интер: Ханданович — Бастони, де Врей, Шкриниар — Дармиан (Перишич, 65), Сенси (Эриксен, 65), Брозович, Барелла, Хакими — Мартинес (Санчес, 65), Лукаку

Предупреждения: Ривьер — Брозович, Эриксен