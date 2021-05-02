Италия

Однако, и таких показателей будет недостаточно для погони за Интером.

В рамках 34-го тура итальянской Серии А Милан на своем поле сумел справиться с одним из аутсайдеров — Беневенто (2:0), благодаря чему прерывал двухматчевую серию из поражений, а также получил возможность вновь обойти бергамаскую Аталанту по набранным очкам.

Милан — Беневенто 2:0 Видео голов и обзор матча

Данный успех позволил "россонери" довести собственный показатель набранных очков в национальном первенстве в текущем сезоне до отметки в 69 баллов, что, как сообщает статистический портал Opta, является наибольшей величиной, начиная от сезона-2012/13, который команда завершила с 72 пунктами в активе.

Стоит отметить, что для преодоления данного результата у подопечных Стефано Пьоли будет еще четыре матча национального первенства в текущем сезоне: против туринских Ювентуса и Торино, Кальяри и бергамаской Аталанты.

Гостевая встреча против "зебр" у Милана намечена на 9 мая.