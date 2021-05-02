Италия

Наставник Милана прокомментировал успех его команды в домашнем поединке.

Тридцать четвертый тур итальянской Серии А отметился для Милана необходимостью сыграть домашний поединок против одного из аутсайдеров текущего розыгрыша национального первенства — Беневенто. Итоговый успех в данной игре "россонери" добыли благодаря быстрому голу Хакана Чалханоглу, а также результативному удару Тео Эрнандеса в середине второго тайма (2:0).

Милан — Беневенто 2:0 Видео голов и обзор матча

На послематчевом интервью наставник хозяев поля Стефано Пьоли выразил удовлетворение действиями своих подопечных в данном поединке.

"Победа в игре против Беневенто была важная для нас с точки зрения наилучшего способа подготовки к грядущей игре против Ювентуса. У нас собрался достаточно боеспособный коллектив, однако два предыдущих матча команда проиграла. Этот результат должен вернуть Милану необходимую уверенность перед важным отрезком сезона.

У нас не было кризиса, а просто накопилась усталость, что повлекло за собой спад в результатах. Нам придется в срочном порядке наверстывать упущенное, но точно могу сказать, что, в сравнении с первым кругом, игра против Ювентуса должна будет в полной мере отражать происходящее на поле", — подытожил итальянский специалист.

Также, Пьоли пролил свет на ситуацию вокруг вопроса о продлении контракта между клубом и голкипером Джанлуиджи Доннаруммой: "Он спокойно реагирует на данную ситуацию, поэтому нет смыла лишний раз отвлекать его внимание от работы. Я вижу, как он сосредоточен на результатах команды. На данном этапе сезона — мне этого достаточно. Понимаю, что болельщикам нужны позитивные новости по данному вопросу, но нужно еще немного подождать".

Напомним, что контракт 22-летнего голкипера подходит к концу уже летом этого года.