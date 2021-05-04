Италия

Специалист рассказал о своем пришествии в новый клуб.

Новый главный тренер Ромы Жозе Моуриньо прокомментировал подписание трехлетнего контракта с клубом.

"Спасибо семье Фридкиных за то, что выбрали меня руководить этим великим клубом и быть его частью. После встреч с владельцем и Тьяго Пинто я сразу понял всю степень их амбиций.

Это те же амбиции и драйв, которые всегда мотивировали меня, и вместе мы хотим построить успешный проект в ближайшие годы.

Невероятная страсть болельщиков Ромы убедила меня согласиться на эту работу, и я не могу дождаться начала следующего сезона. А пока я желаю Паулу Фонсеке всего наилучшего", — сказал Моуриньо.

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