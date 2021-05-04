Клуб вернулся в элиту итальянского футбола.
Игроки Эмполи, Getty images
04 мая 2021, 19:16
В поединке 36-го тура итальянской Серии Б Эмполи разгромил Козенцу со счетом 4:0.
Эта победа обеспечила клубу первое место в турнирной таблице и выход в Серию А за два тура до конца.
После 36 туров у Эмполи 70 очков. Клуб опережает ближайшего преследователя Салернитану на 7 очков.
За путевку в Серию А помимо Салернитаны также будут бороться Монца, Лечче, Венеция, Читтаделла, Брешия и Кьево. Из Серии А уже вылетели Кротоне и Парма.
Напомним, последний раз Эмполи принимал участие в Серии А в сезоне 2018/19, по итогам которого понизился в классе.
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