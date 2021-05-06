Италия

Миланский клуб не оставляет надежд оставить форварда в своем составе.

Относительно заинтересованности каталонской Барселоны в услугах аргентинского нападающего миланского Интера Лаутаро Мартинеса в минувшее трансферное окно неоднократно появлялись различного рода слухи, которые итальянский клуб постарался пресечь началом процесса переговоров с футболистом о продлении контракта.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в конце января текущего года между агентами футболиста и руководством "змей" была установлена устная договоренность о том, что аргентинский форвард поставит подпись под новым соглашением, согласно которому он будет получать 4,5 млн евро за сезон "чистыми" вплоть до 2024 года.

При этом, из действующего соглашения также изымался пункт о клаусуле в 111 млн евро для потенциальных покупателей.

И все бы ничего, однако уже через несколько недель Мартинес решил расстаться со своими агентами Альберто Яке и Роландо Сарате, с последующими судебными разбирательствами, вместе с чем и устные договоренности с Интером сошли на нет.

Теперь, уже новой команде агентов аргентинского футболиста из компании FootFeel, которое возглавляет хорошо известный Интеру Алехандро Камано — агент Борхи Валеро и Ашрафа Хакими, придется фактически начинать процесс переговоров с миланским клубом с чистого листа.

При этом, позиции "нерадзурри" относительно нового соглашения остаются прежними.

В текущем сезоне на счету Лаутаро Мартинеса уже 44 матча за Интер, в которых ему удалось забить 17 мячей и отдать девять голевых передач.