Италия

Кто выйдет в Лигу чемпионов, за кого будет играть Доннарумма и многое другое.

Воскресным вечером состоится один из центральных матчей сезона-2020/21 в Серии А: Ювентус принимает Милан. Вокруг этой игры закрутилось столько любопытного, что интрига не ограничивается положением в таблице. Последствия будут намного глобальнее.

Место в Лиге чемпионов

Обе команды в непростой ситуации. Ювентус вслед за "скудетто" рискует потерять ещё и право на участие в Лиге чемпионов, что сделает и без того неудачный сезон откровенно провальным. Положение Милана несколько иное. "Россонери" по ходу сезона так долго обозначали борьбу за лидерство, что место в четвёрке казалось гарантированным, однако весенние потери отбросили команду вниз, и теперь долгожданное возвращение в ЛЧ под угрозой. Для туринцев неудача в этой гонке – колоссальный удар по престижу, миланцам же в таком случае придётся расстаться с несколькими игроками.

Напомним турнирные расклады. Сейчас у Ювентуса с Миланом по 69 очков, и они вместе с Аталантой делят 2-4 места. На пятки им наступают Наполи (67 очков) и Лацио (64 очка, матч в запасе). Победа любой из команд делает выигрышной её позицию накануне заключительных туров, в то время как поражение, скорее всего, будет критичным, поскольку у Наполи с Аталантой проще календарь. Ничья, скорее, в пользу "бьянконери", которые выиграли матч первого круга со счётом 3:1 и таким образом превзойдут Милан по личным встречам.

В трёх оставшихся турах Ювентусу играть против Сассуоло (г), Интера (д) и Болоньи (г). Милану – с Торино (г), Кальяри (д) и Аталантой (г).

Контракт Доннаруммы

Одна из центральных тем последнего месяца. Срок контракта Доннаруммы истекает по окончании сезона, и вратарь Милана до сих пор его не продлил, очень уж разнятся запросы Мино Райолы и возможности клуба. Доннаруммой вовсю заинтересовался Ювентус, который видит в Джиджо потенциального №1 на долгие годы и может удовлетворить финансовые запросы игрока и его агента. Такое развитие событий не устраивает фанатов Милана, которые жёстко поговорили с молодым голкипером на тренировочной базе. Джанлуиджи покидал встречу в слезах. Похоже, его самого тяготит неопределённость.

Очень любопытно, как сыграет Доннарумма против Ювентуса. Его будущее во многом зависит от исхода этого матча и того, кто окажется в Лиге чемпионов по итогам сезона. Болельщики Милана опасаются ситуации а-ля Стефан де Врей в последнем туре сезона-2017/18 (защитник Лацио допустил ряд ошибок в решающем поединке за ЛЧ с Интером, а летом пополнил состав "нерадзурри"), но есть надежда, что сам Джиджо не горит желанием покидать родной клуб, и неудача Юве охладит пыл Райолы. Дополнительная интрига – игра Войцеха Щенсного, чья судьба зависит от перехода Доннаруммы.

Польза Роналду

Криштиану должен выиграть гонку бомбардиров Серии А, но его польза для команды вызывает определённые сомнения. Уж точно его союз с Ювентусом не дал ожидаемых плодов. Роналду, впрочем, продолжает забивать, а против Удинезе даже сумел конвертировать в пенальти фирменный удар со штрафного в стенку. Милан он успел огорчить в каждом из турниров, где участвовал (правда, ещё опаснее Пауло Дибала, забивающий "россонери" в каждом домашнем матче чемпионата). Станет ли мастерство португальца определяющим в решающий момент?

Будущее Роналду также зависит от исхода лигочемпионской гонки. Его уход из Ювентуса вероятен в любом случае, но непопадание в ЛЧ фактически закрывает этот вопрос – в таком случае Криштиану точно уйдёт.

Авторитет Ибрагимовича

По другую сторону баррикад имеется своя мегазвезда. Ибрагимович точно остаётся в Милане. Он, в отличие от Доннаруммы и Чалханоглу, продлил соглашение с клубом. При всех скидках на возраст его определённо не хватало против Лацио и Сассуоло, зато матч с Беневенто, когда Златан вернулся, "россонери" без проблем выиграли.

Сам Златан, однако, нервно провёл встречу. Он упустил несколько шансов и часто возмущался в адрес партнёров, которые, по его мнению, принимали неверные решения. Особенно жёстко, с нецензурными выражениями, доставалось Хакану Чалханоглу. Турок после матча отписался от инстаграма Ибрагимовича. Неужели между ними конфликт? Или не стоит преувеличивать значение этого жеста? Так или иначе, на финише сезона обстановка в команде нервная, и наезды от Златана могут восприниматься не совсем адекватно. Интересно, как это проявится в решающем матче с Юве. Ибра – харизматичный лидер или утомивший всех нарцисс?

Судьба главных тренеров

Андреа Пирло и Стефано Пьоли рискуют покинуть свои должности в ближайшее время. Для Пирло иного выхода, похоже, не остаётся. Вопрос лишь в том, насколько провальным окажется его дебютный сезон. Негатив от результатов перевесил магию имени, и вот уже 17-летнего сына Пирло осыпают проклятиями в соцсетях. Попадание в ЛЧ даст возможность оставить в памяти болельщиков хоть какой-то позитив.

В случае Пьоли мы опять-таки видим зависимость дальнейшей судьбы от результатов ближайших матчей. Если Милан попадает в Лигу чемпионов, то у руководства не возникнет повода расставаться со своим алленаторе. Если же нет, то, по многочисленным сообщениям прессы, "россонери" ждёт смена главного тренера. Называется кандидатура Маурицио Сарри, который вопреки ожиданиям не возглавил Рому. По большому счёту, концовка сезона решит, наступит ли Пьоли на привычные грабли, когда он здорово стартует в новой команде, но не может долго удерживать её на высоком уровне. Весной его подопечные уступают все лобовые матчи. Проиграют ещё раз – и перспектива расставания с Миланом станет наиболее вероятной.