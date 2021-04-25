Италия

Сергей Шевченко — об игроках, чей контракт истекает этим летом

Златан Ибрагимович подписал новый контракт с Миланом, но и без него в Серии А хватает игроков, чьё соглашение истекает в конце этого сезона. «Россонери» тут в первых рядах – уйти бесплатно могут сразу несколько лидеров.

Джанлуиджи Доннарумма (Милан)

Контракт юного супервратаря – традиционно больная тема для руководства Милана. Летом 2017 года представители китайских владельцев вели тяжелейшие переговоры с Мино Райолой, заключив-таки контракт с огромной зарплатой в 6 млн евро. Теперь срок этого соглашения подошёл к концу, и вновь необходимо договариваться, на сей раз уже фонду Эллиотт и его подчинённым. Клуб вынужден предлагать ещё больше, но аппетиты игрока и Райолы бесконечны. На данный момент разница между желаниями двух сторон выглядит критичной: предложение Милана – 8 млн в год, сторона игрока требует 12 млн. Если компромисс не будет найден, "россонери" потеряют своего голкипера, которого уже вовсю завлекает Ювентус. Неудачные результаты лишь подстегнут туринцев любой ценой усилить состав. Судя по информации об интересе Милана к голкиперу Лилля Меньяну, клуб уже вовсю прорабатывает вариант замены слишком дорогого Доннаруммы.

Хакан Чалханоглу (Милан)

Ещё одна головная боль Милана. Чалханоглу прошлым летом выдал превосходный отрезок и закономерно пожелал больше денег. Сейчас Хакан получает 2,5 млн евро, что маловато для ведущего полузащитника команды. Переговоры затянулись, а миланская "десятка" проводит этот сезон не так убедительно. Может быть, гол в ворота Сассуоло станет одним из аргументов "за"? До компромисса здесь тоже далековато: клуб предлагает зарплату 4 млн, агент требует 6 млн. Если не выйдет договориться, у игрока будет выбор. Ходят разговоры об интересе Реала с Ювентусом, но куда более реалистично смотрятся предложения Лейпцига и ПСЖ.

Александар Коларов (Интер)

Второй миланский клуб также может потерять нескольких игроков, но их значимость для команды несопоставима. Например, Александар Коларов так и не сумел заиграть в Интере, хотя изначально Конте видел его в основе. Сербский защитник провалил миланское дерби в первом круге и с октября практически не выходит на поле. Сумеет ли 35-летний игрок напомнить, что ещё несколько лет назад был одним из лучших "терцино" Серии А? Есть информация об интересе Сампдории, Аталанты и Галатасарая.

Эшли Янг (Интер)

Вопреки фамилии, он уже далеко не молод – Янгу тоже 35 лет. Англичанин быстро вписался в команду и забронировал себе статус основного игрока, но по ходу сезона его с левого фланга вытеснил Перишич (да и Дармиан там периодически успешно выходил). Интер закономерно не спешит с продлением его контракта. Похоже, что Янг вернётся доигрывать в Англию. Очень симпатично выглядит идея перейти в Уотфорд – его родной клуб, который сейчас гарантировал повышение в АПЛ.

Данило Д’Амброзио (Интер)

Ещё один защитник "нерадзурри", чей контракт на исходе. Д’Амброзио – ветеран Интера, за который выступает с 2013 года. Он никогда не был звездой, но сумел пережить в команде куда более известных футболистов. Время от времени и сам Данило выходил на передний план. Он результативен – забивал Днепру в 2014-м и Шахтёру в полуфинале Лиги Европы. Ему 32 года, игрок универсальный – может сыграть и центрбека, и на правом фланге. Возможно, Интер всё-таки решит продлить его контракт, хотя в этом году Д’Амброзио выходит очень редко, проиграв конкуренцию Шкриниару с Хакими. Неожиданной альтернативой может стать Милан. Впрочем, переходы из одного миланского клуба в другой – далеко не экзотика.

Генрих Мхитарян (Рома)

Удивительно, но Мхитарян до сих пор не подписал новый контракт с Ромой. Его действующее соглашение предусматривало автоматическое продление на два года в случае, если он сыграет 25 матчей. Это условие Генрих давно выполнил, а его игра по ходу сезона не оставляла сомнений, что армянский полузащитник – один из лидеров "джаллоросси". Самое время напомнить, что его агент – всё тот же Мино Райола, любящий затягивать до последнего, выбивая лучшие условия. К тому же, Рома вряд ли попадёт в Лигу чемпионов (для этого придётся выигрывать ЛЕ), а Мхитаряном уже заинтересовался Интер. Как бы "волки" не потеряли одного из лучших игроков Серии А по системе "гол+пас".

Элсид Хисай (Наполи)

Албанец, в отличие от Д’Амброзио или Коларова, часто играет в основе, благо умеет закрыть любой из флангов обороны. Тем не менее, Наполи не будет подписывать с ним новый контракт, о чём уже сообщил агент Хисая. Вся взрослая карьера Элсида прошла в итальянских клубах, и логично, что он вряд ли захочет покидать Апеннины. Главным претендентом на игрока считается Милан, который не планирует выкупать контракт Далота, защитника схожих качеств. Есть интерес со стороны римских клубов – помним, что спортивным директором у Лацио албанец Ильи Таре. Ну и как же не покритиковать Наполи: два-три года назад Хисаем активно интересовался Челси, который был готов заплатить до 50 млн евро.

Никола Максимович (Наполи)

Центральный защитник Наполи, который так и не оправдал надежд. При Гаттузо он начал играть чаще, но по факту всё равно уступает Кулибали с Маноласом. Контракт Максимовича не продлевают, и за ним уже выстроилась очередь желающих разжиться бесплатным футболистом. В первых рядах – Интер, где нужны опытные резервисты, и Лацио, желающий укрепить проблемную оборону, но испанские СМИ пишут также о высоком интересе клубов Ла Лиги: Валенсия, Бетис и даже Атлетико.

Франк Рибери (Фиорентина)

Его переход в Фиорентину был любопытным экспериментом. Рибери периодически блистал, заслуживая восхищение болельщиков и прессы, но из-за возраста (недавно исполнилось 38 лет) уже не мог тащить команду весь сезон. Игра "скуадры виолы" всё чаще разочаровывает, поэтому Франк не спешил продлевать контракт. К тому же, руководство не готово платить ему 4 млн евро в год и хотело бы вдвое понизить зарплату. Альтернативных предложений хватает. Например, клубы из Германии, где осталась жить семья Рибери, или Монца, куда с радостью приглашают возрастных звёзд. Правда, клубу Берлускони и Галлиани не мешало бы сначала повыситься в классе – её дела не так хороши, как ожидалось.

Джанлуиджи Буффон (Ювентус)

Великому голкиперу 43 года, а он до сих пор может выйти и сыграть на высоком уровне – например, в матче с Наполи, когда надо было дать отдых потерявшему уверенность Щенсному. Самое удивительное, что Буффон не говорит о завершении карьеры. Суперветеран хотел бы поиграть ещё. Другой вопрос – где? Многое зависит от перехода Доннаруммы и дальнейшей селекции Ювентуса. Джиджи могут оставить "воспитателем" для своего наследника Джиджо, а могут и отправить на вольные хлеба, где Буффон напоследок побудет основным. Уже появился дивный слух насчёт Аталанты. Даже если это априори неправда, такую версию стоило бы придумать.

Бонус: Джорджо Кьеллини (Ювентус)

Удивительно видеть в списке капитана Юве, но по факту это так – соглашение с Кьеллини истекает по окончании сезона. Вряд ли стоит ждать ухода Джорджо из ставшего родным клуба, за который он выступает с 2005 года (сам Кьеллини – воспитанник Ливорно). Защитник опроверг любую возможность перехода в другую команду Италии либо Европы, однако не спешит анонсировать своё будущее. Проблема в том, что 36-летнего игрока мучают травмы, из-за которых он пропустил едва ли не весь прошлый сезон и значительную часть нынешнего. Вероятно, что Кьеллини сыграет на чемпионате Европы, после чего завершит карьеру, получив должность в руководстве Ювентуса.