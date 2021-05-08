Италия

Состоялись первые матчи 35-го тура итальянского чемпионата.

Завершились первые поединки в рамках 35-го тура итальянской Серии А.

В первом матче Наполи в гостях уверенно разобрался со Специей, отправив в ворота хозяев четыре мяча. В составе "неаполитанцев" оформленным дублем отметился Виктор Осимхен, а еще по голу в свой актив записали Петр Зьелински и Ирвинг Лосано. Хозяева ответили лишь единственным точным ударом Роберто Пикколи в середине второго тайма.

После 35 туров Наполи набрал 70 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А и по итогам этого уик-энда "неаполитанцы" в любом случае останутся в зоне Лиги чемпионов — первой четвертке. В активе Специи 34 балла и 16-я строчка.

Специя — Наполи 1:4

Голы: Пикколи, 64 — Зьелински, 15, Осимхен, 23, 44, Лосано, 80

Специя: Проведель — Маркицца, Шабо, Исмайли, Виньяли — Маджоре, Риччи, Эстевес (Акампора, 78) — Гьяси (Фариас, 68), Верде (Пикколи, 46), Агудело

Наполи: Мерет — Хисай (Руи, 69), Ррахмани, Манолас, Ди Лоренцо — Демме, Руис — Инсинье, Зьелински (Мертенс, 69 (Эльмас, 76)), Политано (Лосано, 76) — Осимхен (Петанья, 84)

Предупреждения: Эстевес, Виньяли — Хисай, Осимхен

Во второй встрече Удинезе на своем поле расписал мировую с Болоньей. Матч закончился со счетом 1:1. На гол хозяев в исполнении Родриго Де Пауля в середине первого тайма, гости ответили точным ударом Риккардо Орсолини с пенальти.

После этого тура обе команды набрали по 40 очков — Удинезе занимает 11-е место, а Болонья — 12-е.

Удинезе — Болонья 1:1

Голы: Де Пауль, 23 — Орсолини, 82 (с пенальти)

Удинезе: Муссо — Нкйтинк, Бонифаци, Бекао (Де Майо, 42) — Ларсен, Арслан (Форестьери, 84), Уолас, Де Пауль, Молина — Перейра — Окака

Болонья: Скорупски — Сумаоро (Де Сильвестри, 79), Данило, Томиясу — Дейкс (Джувара, 79), Сориано, Схутен (Сванберг, 62), Ольсен (Орсолини, 62) — Барроу (Сансоне, 62), Виньятто — Паласио

Предупреждения: Уолас — Схутен