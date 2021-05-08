Французский тренер может перебраться в Серию А.
Зинедин Зидан, getty images
08 мая 2021, 22:56
Зинедин Зидан может возглавить Ювентус перед началом следующего сезона.
Как сообщает издание Tuttosport, французский тренер желает вернуться в туринский клуб, который не лучшим образом проводит текущий сезон.
Зинедин Зидан в текущем сезоне остановился за шаг до финала Лиги чемпионов, но по-прежнему может выиграть чемпионат Испании с Реалом.
Что касается Ювентуса, то команда борется за попадание в зону Лиги чемпионов, идя на четвертой позиции с 69 баллами.