Италия

Французский тренер может перебраться в Серию А.

Зинедин Зидан может возглавить Ювентус перед началом следующего сезона.

Как сообщает издание Tuttosport, французский тренер желает вернуться в туринский клуб, который не лучшим образом проводит текущий сезон.

Зинедин Зидан в текущем сезоне остановился за шаг до финала Лиги чемпионов, но по-прежнему может выиграть чемпионат Испании с Реалом.

Что касается Ювентуса, то команда борется за попадание в зону Лиги чемпионов, идя на четвертой позиции с 69 баллами.