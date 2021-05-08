Испания

Главный тренер "сливочных" высказался о поведении Эдена Азара после вылета Реала из Лиги чемпионов.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан прокомментировал поведение полузащитника Эдена Азара после вылета "сливочных" из Лиги чемпионов после поражения от Челси в полуфинале.

Напомним, 30-летний бельгиец, выступавший за "синих" с 2012 по 2019 год, после ответного полуфинального матча ЛЧ смеялся в компании Курта Зума и Эдуарда Менди, за что затем футболиста Реала сильно критиковали в СМИ.

"Эден извинился за случившийся инцидент. Он не хотел никого обидеть, а это самое главное. Мы поговорили и больше мне нечего сказать. Он обсудил этот момент со мной, партнерами и представителями клуба. Теперь это в прошлом.

Он еще поможет Реалу, у него контракт с клубом. Я надеюсь, что скоро мы сможем увидеть прежнего Азара", — приводит слова Зидана Marca.

Напомним, завтра, 9 мая, Реал на своем поле примет Севилью в рамках 35-го тура Ла Лиги. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.