Другое

Экс-игрок сборной Франции вспомнил историческую игру.

Бывший футболист сборной Франции Вилли Саньоль вспомнил поединок финала чемпионата мира-2006 против сборной Италии.

"После матча в раздевалке Зидан извинился за то удаление из-за фола на Марко Матерацци. Не хотел с ним говорить и не принял его извинения. Все мы расстроились, было не время для извинений.

Я пошел в туалет и выкурил 250 сигарет за 10 минут. После этого мы не разговаривали два года.

Но в 2008 году моя жена сказала мне пригласить Зидана на свадьбу. Я позвонил ему, мы перекусили вместе. У нас состоялся хороший разговор", — сказал Саньоль в интервью Radio Montecarlo.

Ранее сообщалось, что Ювентус рассматривает приглашение Зидана в качестве замены Пирло.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.