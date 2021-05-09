Италия

"Россонери" забили три безответных гола в ворота соперника.

В матче 35-го тура чемпионата Италии Милан на выезде уверенно обыграл Ювентус, забив три безответных гола в ворота соперника.

Стартовые минуты встречи были на равных – команды по очереди брали мяч под контроль, но особо опасных моментов не создавали. Первый действительно неплохой шанс был у хозяев поля – на 14-й минуте Рабье пробил в штрафную, но защитник Милана спас свою команду.

На этот момент ответил Ибрагимович ударом издалека, но Кьеллини заблокировал удар. А через несколько мгновений шикарная возможность забить была у Диаса, но Щенсный накрыл мяч.

После этого игра успокоилась и в целом обе команды играли ровно, не создавая чрезмерно опасных моментов. Все шло к тому, что на перерыв команды уйдут с ничейным результатом, но перед самым свистком Браим Диас пробил точно в дальнюю "девятку" и вывел Милан вперед.

На старте второй половины встречи Ювентус сразу же ринулся отыгрываться, но безуспешно. А затем еще Кьеллини заставил "старую сеньору" понервничать, сыграв рукой в собственной штрафной.

Арбитр пересмотрел повтор и показал Джоджо желтую карточку, а также назначил пенальти в ворота Ювентуса. Кессье уверенно подошел к мячу, но переиграть голкипера не смог.

После этого наставники команд начали проводить замены. Ювентус стремился отыграться, а Милан, которому было достаточно удержать счет, не боялся идти в атаку. И, в итоге, этот риск себя оправдал.

На 78-й минуте Анте Ребич, который вышел вместо получившего травму Златана Ибрагимовича, пробил метров с 25 точно в девятку, удвоив преимущество миланского клуба.

Спустя еще четыре минуты "россонери" забили вновь – Чалханогду подал штрафной, а Томори головой отправил мяч в сетку.

Туринцы пытались отыграть хотя бы один мяч, и неплохой момент был у Дибалы, но, в итоге, у подопечных Андреа Пирло ничего не удалось. Финальный свисток зафиксировал победу Милана со счетом 3:0.

Благодаря этому "россонери" поднялись на третье место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 72 очка. Ювентус опустился на пятую строчку, набрав 69 баллов.

Ювентус – Милан – 0:3

Голы: ... – Диас, 45+1, Ребич, 78, Томори, 82.

Ювентус: Щенсный – Куадрадо, Де Лигт, Кьеллини, Алекс Сандро – Маккензи, Бентанкур (Кулусевски, 67), Рабьо, Кьеза (Дибала, 79) – Мората, Роналду.

Милан: Доннарумма – Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес – Кессье, Беннасер (Далот, 82) – Салемакерс (Мейте, 82), Диас (Крунич, 70), Чалханоглу – Ибрагимович (Ребич, 66).

Предупреждения: Кьеза (53), Кьеллини (57) – Диас (59), Салемакерс (76)

На 58-й минуте Диас не забил пенальти (вратарь).