Футболисты не завершили поединок.
Златан Ибрагимович, Getty Images
10 мая 2021, 00:52
В рамках 35-го тура итальянской Серии А Милан в Турине не оставил шансов Ювентусу (0:3).
Приятный исход матча затмевает травмы двух футболистов Милана — Златана Ибрагимовича и Браима Диаса.
Швед покинул поле на 66-й минуте встречи из-за повреждения колена. Он уступил место на поле Анте Ребичу.
Что касается Диаса, который открыл счет в игре, то пока характер его повреждения остается неизвестным. На 70-й минуте он покинул поле, уступив место Круничу.
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