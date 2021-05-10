Италия

Футболисты не завершили поединок.

В рамках 35-го тура итальянской Серии А Милан в Турине не оставил шансов Ювентусу (0:3).

Приятный исход матча затмевает травмы двух футболистов Милана — Златана Ибрагимовича и Браима Диаса.

Швед покинул поле на 66-й минуте встречи из-за повреждения колена. Он уступил место на поле Анте Ребичу.

Что касается Диаса, который открыл счет в игре, то пока характер его повреждения остается неизвестным. На 70-й минуте он покинул поле, уступив место Круничу.

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