Италия

Кипер не будет продлевать контракт с клубом.

Легенда туринского Ювентуса Джанлуиджи Буффон принял решение покинуть клуб по окончанию текущего сезона.

Свой выбор 43-летний страж ворот прокомментировал в Twitter-аккаунте.

"У каждого начала есть конец. И это конец моего второго пришествия в Ювентус. Решение принято. Но решение непростое.

Мне нелегко покидать клуб. Здесь моя история, моя радость, мои слезы, мой дом. Но я знаю, что время пришло. Нет слов, которые могли бы выразить мою благодарность.

Я отдал все. Я получил больше. Придет время, напишут книги. Нам нужно жить. Всегда до конца", — написал Буффон.

В текущей кампании Буффон провел 12 поединков во всех турнирах, из которых шесть на ноль при семи пропущенных мячах.

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