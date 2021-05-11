Италия

Легендарный итальянский голкипер покинет "старую синьору" предстоящим летом.

Вратарь туринского Ювентуса Джанлуиджи Буффон объявил, что в конце нынешнего сезона покинет "старую синьору".

"Я решил не продлевать контракт с Ювентусом и покину команду по окончании этого сезона", — приводит слова Буффона журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Bein Sports.

43-летний итальянец выступал за Ювентус с 2001 по 2018 год, после чего он год провел в составе ПСЖ и вернулся в "старую синьору".

В текущей кампании Буффон провел 12 поединков во всех турнирах, из которых шесть на ноль при семи пропущенных мячах.

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