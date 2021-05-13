Италия

Сергей Шевченко — о клубе, который могут не пустить в Серию А.

Концовка регулярной части сезона Серии В удивила: второе проходное место заняла не Монца со всеми её звёздами (она финишировала третьей), а более скромная Салернитана, которая за минувшие несколько лет и близко не забиралась в группу лидеров дивизиона.

Салернитана за свою продолжительную историю (клуб основан в 1919 году) лишь дважды играла в Серии А, причём оба раза сразу вылетала обратно. Первый заход случился в далёком 1947 году, второй – относительно недавно, в 1998-м. Любители Кальчо со стажем наверняка помнят эту команду, где выступали молодые Дженнаро Гаттузо и Марко Ди Вайо. "Морские коньки" заняли 15-е место, да вот незадача: в элитном итальянском дивизионе тогда было 18 участников, а на вылет отправлялось сразу четыре команды. К тому же, Салернитана тогда отстала от Перуджи всего на одно очко, вылетев из-за ничьёй с Пьяченцей в заключительном туре.

Дальше начались злоключения. Салернитана прошла несколько реорганизаций, вылетала в Серию С и разок даже оказалась в Серии D. Типичный, увы, путь для клуба с Юга Италии: Салерно – второй по количеству населения город Кампании, региона со столицей в Неаполе. Местный Стадио Ареки, вмещает аж 37 тысяч зрителей и входит в десятку крупнейших арен страны. Нетрудно догадаться, что это весьма устаревший стадион, где нет крыши. Зато оттуда открываются симпатичные виды на окрестные холмы и находящееся в двух шагах Тирренское море.

Фанаты "гранатовых" – одни из самых эмоциональных и отмороженных даже по южноитальянским меркам. В 1998 году произошла безумная и уже несколько подзабытая история. Фиорентина играла в Кубке УЕФА. Стадион во Флоренции был дисквалифицирован, и "скуадра виола" решила принять швейцарский Грассхоппер в неизбалованном большим футболом Салерно. Казалось, что затея себя оправдывала: трибуны хорошо заполнились, а итальянская команда, привезя из гостей победу 2:0, к перерыву вела 2:1. Тут-то себя и проявили местные тифози, которые не в ладах с флорентийскими. Они выбросили на поле петарду, которая сдетонировала в метре от резервного арбитра ( видео эпизода ). Несчастного судью оглушило, а Фиорентине засчитали техническое поражение 0:3, которое вывело дальше Грассхоппер. По сути, команду Батистуты и Эдмундо выбили из еврокубков обезумевшие от ненависти фаны из Салерно.

Этот сезон запомнился другой, тоже более чем неприятной историей. Салернитана в заключительном туре играла с Пескарой. Возглавляет Пескару Джанлука Грассадонья – уроженец Салерно, который воспитывался в местном клубе и играл за него. Связь настолько сильна, что даже семья Грассадоньи живёт там. За два дня до матча на 18-летнюю дочь тренера Пескары напали на улицах города. Девушку толкали и пинали, выкрикивая, что её отец должен проиграть, "иначе ты однажды не вернёшься домой". От действий хулиганов поспешили откреститься ультрас Салернитаны, а клуб всячески поддержал Грассадонью, но осадочек остался.

Салернитана выиграла 3:0, что в целом не удивило – она ударно проводила концовку сезона, добыв победы в шести турах из семи. Команда сравнительно редко забивала, чаще выцарапывая результат с минимальным счётом. Это стиль опытного Фабрицио Кастори, наставника "морских коньков". Ему 66 лет, и он – единственный итальянский тренер, прошедший всю линейку дивизионов, разыгрываемых под эгидой Федеркальчо. Тренерский путь Кастори начался в 1980 году, к середине 1990-х он добрался до профессиональных команд, а вот в Серию А доселе заходил только единожды – с Карпи в сезоне-2015/16. За свою долгую карьеру Фабрицио повышался в классе аж десять раз (если учитывать любительские уровни), а также успел наиграть 15 сезонов в Серии В.

Подбор игроков у Кастори не шибко звёздный. Конечно, есть достаточно известные личности, мелькавшие в Серии А. Например, словенский голкипер Вид Белец или полузащитник Леонардо Капецци. Центрбек Норберт Дьомбер, самый дорогой трансфер клуба в этом сезоне (700 тысяч евро), выступает за сборную Словакии, а форвард Дженнаро Тутино – воспитанник Наполи, всю карьеру бегающий по арендам и на этот раз сделавший это весьма успешно (13 голов в чемпионате, лучший бомбардир Салернитаны). По именам, однако, команда не чета Монце, даже если оставить за скобками Боатенга с Балотелли. Тем существеннее достижение Кастори.

Главная особенность нынешней Салернитаны – её связь с Лацио. Это видно уже по заявке: сразу десятеро игроков арендованы у этого римского клуба. Далеко не все они играли важную роль по ходу сезона. Например, двое из них – резервные голкиперы, почти не выходил албанский датчанин Риза Дурмиси. Безоговорочно основным был разве что левый защитник Тиаго Казасола, отметим также вклад Седрика Гондо и Андре Андерсона, забивших по пять мячей. Нельзя сказать, что Салернитану тащат арендованные из Лацио, хотя, конечно, они дают ей глубину состава.

Причина очевидна: у Лацио и Салернитаны один владелец – Клаудио Лотито. Скандальный босс римского клуба на пару со своим шурином Марко Меццаромой в 2011 году не дали обанкротившейся Салернитане исчезнуть, выкупив права на клубные цвета и эмблему. Переродившийся клуб, регулярно усиливаясь арендованными игроками Лацио, начал карабкаться вверх. Это не было стремительным взлётом. Дважды команда выживала в Серии В лишь благодаря успешному плей-аут, а в прошлом сезоне под руководством того самого Джампьеро Вентуры заняла десятое место, заодно делегировав в "материнский" Лацио лучшего своего футболиста – полузащитника Акпа-Акпро. Звёзды неожиданно сошлись в 2021 году, а Лотито оказался перед непростым выбором.

Регламент Серии А, естественно, не допускает возможности участия в одном дивизионе двух клубов, принадлежащих одному владельцу. Речь идёт как о прямом, так и о непрямом владении, причём в случае Салернитаны актуален именно второй вариант – формально клуб записан на две компании, принадлежащие шурину и сыну Лотито. Соответственно, президенту Лацио после того, как Салернитана вышла в Серию А, необходимо в 30-дневный срок решить эту коллизию, продав клуб другому собственнику. К слову, часть болельщиков Лацио наверняка предпочла бы, чтобы Лотито выставил на продажу именно их клуб. Тифози Салернитаны, впрочем, также хотели бы избавиться от статуса фарм-клуба.

Лотито уверяет, что никакой проблемы в этом нет, и он будет уважать нормы регламента. Верится в это с трудом. Так, Лацио по ходу этого сезона едва не доигрался до потери очков из-за махинаций с результатами тестов на коронавирус. Не исключено, что и здесь Клаудио станет до последнего искать щели в регламенте, позволяющие всё-таки оставить себе вторую команду Серии А. Это чревато волной закулисных разборок и даже обменом между лигами не по спортивному принципу. Если Салернитану не допустят, то логично отправить вместо неё Монцу, но ситуацию усложняет традиционный плей-офф за третью путёвку, где участвуют команды Серии В, занявшие с третьего по восьмое места.

Впрочем, пока болельщики Салернитаны ликуют, предвкушая как минимум год в элите и долгожданную встречу с Наполи – наиболее принципиальным соперником. История "морских коньков", долгая и не особенно весёлая, сделала оригинальный поворот, выведя этот клуб в фокус внимания болельщиков и прессы. Как ни крути, точка в этом розыгрыше Серии В будет поставлена не на футбольном поле