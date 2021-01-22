Италия

Сергей Шевченко — о команде, уже собравшей отличный состав. Внимание: здесь много информации на тему "где сейчас такой-то игрок".

Серия В, как правило, остаётся в густой тени событий первого итальянского дивизиона, но в этом сезоне есть повод чаще обращать на неё внимание. Очень уж интересный подобрался состав участников: одни вылетели из Серии А и планируют сразу вернуться, другие поднялись из низов и желают проскочить Серию В транзитом (что нередко бывало за последние годы), третьи – стремятся наконец-то выиграть плей-офф.

Главным возмутителем спокойствия стала Монца – клуб из пригорода Милана, в прошлом сезоне игравший в Серии С. Она доселе никогда не выступала в элите, надолго выпадала даже из Серии В, но сейчас имеет все шансы на историческое повышение в классе, а её составу могут позавидовать иные команды Серии А.

Берлускони и Галлиани

Причина такого могущества, пока ещё локального – владельцы, чьи имена знакомы каждому любителю футбола: Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани (формально клубом руководит Паоло Берлускони, младший брат Сильвио). Они ушли из Милана, где добились всех возможных успехов, но не решились покинуть футбол как таковой. Монца для них – близкая и милая сердцу провинция, где можно сделать что-то ощутимо полезное и снова войти в историю. Для Берлускони это желание лишний раз напомнить о себе и лишний раз пощекотать нервы, у Галлиани так вовсе благородная цель: он – уроженец Монцы и с детства болел за местную команду, чего не скрывал даже работая в Милане.

В сентябре 2018-го Монца перешла в их управление. Первые шаги отдавали юношеским идеализмом: Берлускони провозглашал, что в составе команды будут выступать только итальянцы, а для игроков запретят серьги, татуировки и чересчур нестандартные причёски. Это пытались соблюдать на раннем этапе, но со временем на первый план вышли результаты. В сезоне-2018/19 Монца не сумела повыситься, зато через год сверхуверенно выиграла свою группу Серии С, стремительно захватив лидерство и в итоге обойдя ближайшего конкурента на 16 очков.

Успехи были обеспечены активнейшей трансферной политикой. Каждое лето Монца обновляла состав, приглашая футболистов, обладающих опытом игры на более высоком уровне (голкипер Ламанна, защитник Палетта, полузащитник Ригони). Накануне старта команды в Серии В ставки поднялись, и на рынке были потрачены уже 15,7 млн. Марич из Осиека за 4,5 млн, Карлос Аугусто из Коринтианс за 4 млн – идея с чисто итальянским составом уступила место прагматичной необходимости.

Брокки и ветераны

На тренерской скамье находится человек, знакомый владельцам клуба ещё по Милану. Кристиан Брокки – воспитанник "россонери", который провёл там шесть сезонов (основным не был, но след оставил), а затем несколько лет тренировавший молодёжные команды. Брокки даже успел поруководить основой Милана после увольнения Михайловича, пускай и без особых успехов. После был неудачный и завершившийся отставкой сезон-2016/17 в Брешии.

Разница в том, что на новом месте работы Брокки доверяют. Текущий сезон команда начала с четырёх ничьих кряду (первые две были нулёвками), а в пятом туре и вовсе уступила Кьево – заметный контраст по сравнению с триумфальным прохождением Серии С. Куда же без актуальных оговорок: в начале сезона сразу восемь команды Монцы заразились коронавирусом, отсюда и не лучшие результаты – например, 1:1 с Пизой. Так или иначе, Берлускони с Галлиани не стали делать поспешных выводов.

Козырем Монцы была оборона, где масса знакомых лиц. Уже упоминавшемуся центрбеку Габриэлю Палетте 34 года, за его плечами 191 матч в Серии А, выступления в Парме, Милане и сборной Италии. Его партнёр по центру защиты – Джузеппе Беллуши: 31 год, 135 матчей в Серии А (Катанья, Эмполи). Левый фланг обороны закрывает Марко Сампиризи: 28 лет, 81 матч в Серии А (Дженоа, Кротоне). Справа – 30-летний Джулио Донати. Он отыграл в главной итальянской лиге сравнительно мало (34 матча), зато шесть лет провёл в немецкой Бундеслиге, а в составе Байера даже получил опыт игры в Лиге чемпионов (15 матчей). Неудивительно, что с таким составом обороны Монца пропускает меньше всех в Серии В.

Победы начались с шестого тура. Сначала аккуратные, благодаря 11-метровым, затем всё более уверенные. Монца одолела крепкий Фрозиноне (2:0), с тем же счётом переиграла конкурентов из Венеции, весело разнесла аутсайдера Энтеллу (5:0), а самое главное – перед Новым годом выиграла 3:0 у Салернитаны, которая на тот момент была лидером дивизиона. Отдельные неудачи вроде 0:3 от Реджаны не изменили магистрального направления: команда уверенно шагает к повышению.

По ходу дела Брокки успел сменить тактику с 4-3-1-2 на 4-3-3. Отдельно упомянем трио центрхавов: опытные Андреа Барберис и Антонино Барилла, а также – редкий случай в Монце – их более юный коллега Давиде Фраттези, выступающий за молодёжную сборную Италии. Зимой полузащиту дополнительно усилил экс-пармезанец Маттео Скоццарелла. Словом, и тут впечатляющий набор футболистов.

Боатенг и Балотелли

Главные звёзды Монцы представляют "группу атаки". Именно их задача – обеспечивать голы, чтобы команда больше не испытывала трудности а-ля начало сезона. Этих двух ребят узнают в каждом уголке футбольной Европы, и у обоих, что характерно, миланское прошлое: Кевин-Принс Боатенг и Марио Балотелли.

Боатенг после оригинального, но недолгого захода в Барселону без особых успехов выступал за Фиорентину с Бешикташем и уже начал превращаться в малоперспективного игрока – в марте ему исполнится 34 года. "Принц" искал новый клуб, тут-то и подвернулся вариант с Монцей. На уровне Серии В Боатенг делает разницу благодаря технике и громадному опыту. Он быстро набрал форму и уже забил четыре мяча (правда, успел не реализовать пенальти в матче с Реджиной), а также отдал три результативные передачи. Начинал Кевин-Принс под парой нападающих, сейчас переместился направо. Ждём ещё больше волшебных финтов и неординарных решений.

Балотелли – надежда Монцы в центре нападения. СуперМарио остался не у дел после скандального расставания с Брешией. Ни одна команда Серии А не рискнула его подписать, за границей тоже не спешили с приглашениями, из-за чего пребывание в статусе свободного агента растянулось с июня по декабрь. Единственным вариантом для некогда сильнейшего форварда Италии оставалась экзотика либо заведомо более низкий уровень – впрочем, с Монцей есть все шансы триумфально вернуться в элиту. "Сказал Балотелли, что это его последний шанс", – так прокомментировал эту сделку Галлиани. Марио долго набирал форму и пока сыграл за Монцу лишь один матч, зато как успешно: уже на четвёртой минуте игры с Салернитаной (на тот момент – лидером дивизиона) он замкнул подачу с фланга, положив начало крупной победе. Правда, уже в следующем туре Балотелли травмировался на разминке. Ну, куда же без курьёзов?

Вся борьба, разумеется, впереди. Особо ценны первые два места, дающие прямой выход в Серию А (команды, занявшие места с третьего по восьмое, разыграют ещё одну путёвку в плей-офф). Монца пока идёт на четвёртом месте, отставая от лидера, Эмполи, на шесть очков. Вторая – скромная, но крепкая Читтаделла, но до неё лишь два очка. Пожалуй, опаснее выглядит конкуренция со стороны недавно понизившихся в классе СПАЛа и Лечче (третье и шестое места соответственно), где-то в серединке таится амбициозная Брешия, которую несколько подкосили смены тренеров. Словом, конкуренция в этом году будет очень насыщенной. Фаворитом, однако, смотрится именно Монца с её звёздной обоймой и легендарными руководителями. Настолько оригинальный проект уже сейчас делает Кальчо интереснее.

А что другие?

Бонусом – пару слов о других известных футболистах, выступающих в Серии В.

Альберто Бриньоли. Тот самый вратарь-голеадор, забивавший Милану в составе Беневенто. Его дела идут хорошо, он – первый номер Эмполи, причём нулёвка с Монцей в начале сезона была добыта во многом благодаря его сэйвам.

Эмануэле Джаккерини. Один из героев Евро-2016 пропал с радаров. Ему 35 лет, и он выступает за Кьево. Летом он получил серьёзную травму, долго восстанавливался и начал играть в основе лишь к концу года, зато уже успел отличиться. Грозится по окончании сезона уйти доигрывать в родную Чезену.

Мирко Вальдифьори. Некогда любимый плеймейкер Маурицио Сарри (потом эту нишу занял Жоржиньо) выступает за Пескару под элитным десятым номером, только вот команда не блещет, плетясь в нижней части таблицы.

Жереми Менез и Кайл Лафферти – достойные конкуренты парочке из Монцы. Эта связка защищает цвета другого новичка, Реджины. Менез великолепно начал сезон, забив два мяча в двух матчах, а вот в конце ноября выпал из-за мышечных проблем. Лафферти из-за проблем с физической готовностью тоже играет не в каждом матче. К тому же, североирландца периодически дёргают в сборную, так что на его счету лишь один гол. Реджина пока не блещет, это лишь середняк.

Кроме того, вылетевшие из Серии А команды сохранили многих игроков из прошлогоднего состава. Например, Брешия может похвастаться наличием Йессе Йоронена и Биркира Бьярнасона, СПАЛ – Федерико Ди Франческо и Альберто Палоски. В Лечче остались Филиппо Фалько и ряд относительно известных полузащитников (Майер, Тахцидис), впереди же блистает новичок Массимо Кода, который с десятью голами лидирует в гонке бомбардиров.