Италия

Коллектив Антонио Конте одержал победу над римским клубом, который сменит тренера в следующей кампании.

Завершился поединок 36-го тура итальянской Серии А, в котором уже коронованный чемпион Интер принимал на своем поле Рому.

Несмотря на отсутствие мотивации у подопечных Антонио Конте, они решили не делать "подарков" сопернику и вышли на поле весьма боеспособным составом.

Так, чемпион Италии текущего сезона уверенно обыграл Рому со счетом 3:1, подтвердив свой статус.

Интер - Рома 3:1

Голы: Брозович, 11, Весино, 20, Лукаку, 90 — Мхитарян, 31



Интер: Раду — Шкриниар, Ранокья, Д'Амброзио — Дармиан (Янг, 77), Барелла, Брозович, Весино (Сенси, 59), Перишич (Хакими, 59) — Лукаку (Пинамонти, 77), Санчес (Лаутаро, 35)



Рома: Фусато — Карсдорп (Бруно Перес, 88), Манчини, Кумбулла, Сантон — Дарбо (Карлос Перес, 88), Кристанте (Вильяр, 77) — Педро (Эль Шаарави, 46), Пеллегрини, Мхитарян — Джеко



Предупреждения: Дарбо, Сантон, Кумбулла, Карсдорп