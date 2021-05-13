Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В рамках 36-го тура итальянской Серии А Милан отправился в гости к Торино, где поиздевался над соперником и одержал разгромную победу.

За два тайма подопечные Стефано Пиоли отправили в ворота туринского клуба аж семь безответных мячей, три из которых записал на свой счет Анте Ребич.

Обзор матча:

Торино — Милан 0:7

Голы: Эрнандес, 19, 62, Кессье, 26, Браим, 50, Ребич, 67, 72, 79



Торино: Сиригу — Льянко, Бремер, Бонджорно — Синго, Базелли (Верди, 56), Мандрагора, Линетти (Ринкон, 56), Родригес (Ансальди, 56) — Дзадза, Бонаццоли



Милан: Доннарумма — Калабрия, Томори, Кьер, Тео (Далот, 69) — Беннасер (Мейте, 46), Кессье — Кастильехо, Браим (Крунич, 63), Чалханоглу (Леау, 70) — Ребич (Манджукич, 80)



Предупреждения: Баселли, Линетти — Беннасер