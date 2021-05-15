Италия

Предложение руководства было категорически отторгнуто членами клуба.

Ранее, Football.ua сообщал о том, что клубы Серии А в единогласном обращении запросили у Федерации футбола Италии отсрочку зарплат для футболистов и тренерского штаба на 4 месяца, с потенциалом развития данной темы в сторону отказа от выплат для участникам клуба за два первых летних месяца, во время которых будет длительная пауза на матчи международных команд.

Однако, первопроходцем в данном вопросе в текущем сезоне можно по праву считать президента Интера Стивена Чжана, который еще во время зимней паузы выступил с предложением в адрес футболистов и персонала своего клуба за два месяца ради сокращения убытков в сезоне-2021/22.

Как стало известно итальянскому изданию La Repubblica, единогласным решением коллектив "нерадзурри" выступил с решительным отказом в ответ на данную идею руководства.

При этом, одним из допустимых вариантов Чжан считал отсрочку двухмесячной зарплаты до сезона-2022/23, однако подобный вариант на командном собрании даже не рассматривался.

Сообщается, что руководство клуба никоим образом не оказывало давления на партнеров по переговорам и теперь будет ждать результатов переговоров с новыми кредиторами, за счет привлечения средств которых хочет заполнить долговую яму клуба.

Согласно предварительным данным, речь идет о 200 млн евро от американских фондов, с помощью которых клуб будет вынужден банально рассчитаться по зарплате со своими сотрудниками и игроками до 30 мая.

Эта дата указана не случайно, так как регистрация коллективов на следующий сезон Серии А завершается именно в этот день, а отсутствие долгов по зарплате является основополагающим критерием успешности прохождения данной процедуры.

При этом, деньги на счета Интера от потенциальных инвесторов должны поступить не позднее, чем за неделю до этого срока. Фактически, у Чжана есть одна банковская неделя на решения проблем с финансированием.