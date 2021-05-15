Италия

Шведский форвард должен успеть восстановиться к старту чемпионата Европы.

Нападающий Милана и сборной Швеции Златан Ибрагимович должен успеть восстановиться к стартовым матчам чемпионата Европы. Об этом сообщает Football-Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

По информации источника, 39-летний швед избежал серьезной травмы, но будет вынужден пропустить около трех недель из-за повреждения колена, а точнее — из-за проблемы с хрящом.

Ибрагимович должен успеть набрать физическую форму до старта Евро-2020. Первый матч для сборной Швеции пройдет 14 июня, где ее соперником будет Испания.

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