Италия

Шведский форвард, вероятно, уже не поможет своей команде в текущем розыгрыше.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович травмировал колено в матче Серии А против Ювентуса (3:0) и был заменен на 66-й минуте встречи.

Сообщалось, что в связи с повреждением 39-летний швед пропустит два матча Серии А, однако, по информации GdS, текущий сезон для форварда завершен. Футболист пропустит оставшиеся матчи Милана.

В нынешнем сезоне Ибрагимович провел 19 поединков в чемпионате Италии, в которых забил 15 голов и отдал две результативные передачи.

После 35 игр Милан набрал 72 очка и занимает третье место в Серии А, имея столько же очков, как и у Аталанты впереди. Позади "россонери" Наполи и Ювентус, у которых по 70 и 69 баллов соответственно.