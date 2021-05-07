Италия

Бельгиец сравнил свою игру с выступлениями шведа.

Форвард Интера Ромелу Лукаку рассказал о чемпионстве "нерадзурри" и поделился мыслями о нападающем Милана Златане Ибрагимовиче.

"Когда я перешел в Интер, я сказал себе: "Я должен сделать все возможное, чтобы клуб выиграл титул". Это были тяжелые годы для Интера, клуб давно не выигрывал трофеев.

Все игроки нашей команды очень выросли за этот сезон. Надеюсь, этот прогресс поможет нам добыть новые трофеи. Наше чемпионство принадлежит команде, клубу, болельщикам. Я лишь тот, кто помогает побеждать, ведь я всегда следую указаниям тренера

Ибрагимович? Он великий игрок, он побеждал в каждом клубе, за который выступал. Он забил более 500 голов. Серии А нужны игроки такого уровня. Он хочет побеждать ради себя, а я — ради Интера. Роналду же побеждает ради Ювентуса.

Теперь в Роме есть Жозе Моуриньо. Все это хорошо для Италии. Уровень лиги растет, будем надеяться, что Интер снова станет чемпионом", — сказал бельгийский форвард.

Ранее Ромелу Лукаку высоко отозвался о главном тренере своего клуба Антонио Конте.