Испания

Трансфер марокканца обошелся Интеру в 40 миллионов евро.

Крайний защитник Ашраф Хакими перебрался в Интер в июле прошлого года после успешного периода в дортмундской Боруссии на правах аренды. Его трансфер обошелся "нерадзурри" в 40 миллионов евро, но по условиям договора Реал пока получил только четверть этой суммы.

22-летний марокканец признался, что не хотел покидать мадридский гранд, однако руководство клуба приняло противоположное решение.

"Реал Мадрид был моим домом, я бы хотел остаться там и бороться за свое место в старте, но клуб решил иначе. Я не могу винить Зидана или руководство. Думаю, Реал Мадрид имеет право преимущественного выкупа моего контракта", — заявил Хакими в интервью El Chiringuito.

Напомним, что Ашраф Хакими вчера, второго мая, вместе с Интером досрочно стал чемпионом Италии. Ранее сообщалось, что его трансфер в летнее трансферное окно рассматривает лондонский Арсенал.