Италия

Защитник "неррадзури" не готов расслабляться после завоеванного Скудетто.

Защитник Интера Ашраф Хакими поделился ожиданиями от поединка с Ювентусом в матче 37-го тура Серии А.

"Мы должны продолжать играть так, как играли весь сезон. Мы должны доказать, что мы чемпионы Италии.

Этот матч будет важен для наших болельщиков, ведь они хотят, чтобы мы победили", — сказал марокканец.

Ювентус примет Интер завтра, 15-го мая, в рамках 37-го тура Серии А. Начало матча — в 19:00 по киевскому времени.