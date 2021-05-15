Италия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 37-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют туринский Ювентус и миланский Интер.

В рамках 37-го тура итальянской Серии А туринский Ювентус и миланский Интер сойдутся в интригующем противостоянии на Альянц Стэдиум, под достаточно любопытной вывеской — "Всеитальянское дерби".

После победы над Сассуоло (3:1), Андреа Пирло внес изменения в центр обороны своей команды, где с первых минут сыграет Кьеллини, а также освежил центр поля за счет выхода Бентанкура в пару к Рабио и Куадрадо на правый фланг. В то же самое время, Деян Кулусевки поднялся в атаку, где сыграет вместе с Криштиану Роналду.

От Антонио Конте мы можем наблюдать привычный состав для поединков категории "топ" второй половины сезона. Ровно с такой же кадровой обоймой Интер сыграл вничью на поле неаполитанского Наполи (1:1) в середине апреля.

Ювентус: Щесны — Данило, Де Лигт, Кьеллини, Алекс Сандро — Куадрадо, Бентанкур, Рабио, Кьеза — Кулусевски, Роналду.

Запасные: Пинсольо, Буффон, Артур, Рэмси, Мората, Дибала, Маккенни, Бонуччи, Демирал, Бернардески, Феликс.



Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони — Хакими, Барелла, Брозович, Эриксен, Дармиан — Лукаку, Мартинес.

Запасные: Паделли, Раду, Гальярдини, Весино, Сенси, Раноккья, Перишич, Янг, Д’Амброзио, Пинамонти.



Матч Ювентус — Интер начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.