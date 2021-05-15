Италия

Предлагаем вашему вниманию анонс матча Серии А.

Ювентус в важнейшем для себя матче примет на своем поле Интер, который уже скинул его с престола.

Ювентус — Интер

Суббота, 19:00, 15 мая. Турин, Альянц Стэдиум. Главный арбитр встречи — Джампаоло Кальварезе.

Ювентус подходит к поединку в очень непростом положении. Туринцы идут на пятой строчке турнирной таблицы, за пределами зоны Лиги чемпионов, и отстают от Наполи на один балл, а от Милана и Аталанты на три. При всем этом, у неаполитанцев, наверное, самый простой график из всех претендентов на путевку в главный еврокубковый турнир.

С большой долей вероятности, Андреа Пирло покинет команду уже эти летом, но для дальнейшей тренерской карьеры итальянца было бы очень здорово все-таки выполнить задачу и попасть в Лигу чемпионов. В последнем туре туринцев ждет матч против Болоньи, а потому победа против Интера дает команде хорошие шансы рассчитывать на шесть очков.

Что касается Интера, то команда уже решила вопрос с чемпионством, но это вовсе не говорит о том, что команда Антонио Конте будет играть в полноги. Для Интера матч будет очень принципиальным. Почему бы не показать превосходство не только на турнирной дистанции, но и в личном противостоянии. Ювентус, в свою очередь, будет очень мотивирован немного испортить радость соперника.

В прошлом туре обе команды добились побед с аналогичным счетом — 3:1. Туринцы справились с Сассуоло в выездном матче, а Интер обыграл Рому на своем поле, что лишний раз подтверждает, что команда Конте по-прежнему настроена играть на победу в каждом поединке. Интер не сможет рассчитывать на Видаля и Коларова, тогда как у Ювентуса под вопросом Кьеза и Демирал. Ожидаем, что Интер покажет характер и лишит Ювентус надежд попасть в Лигу чемпионов.

Не сыграют: Видаль, Коларов

Под вопросом: Кьеза, Демирал