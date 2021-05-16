Италия

Испанскому нападающему удалось побить рекорд культового немецкого форварда.

Римское дерби, в котором Рома выступала в качестве хозяев Стадио Олимпико, в рамках 37-го тура итальянской Серии А стало украшением субботней части игрового уик-энда. Телезрители увидели по голу в конце каждого из таймов, а поскольку они все были забиты футболистами "джаллоросси" (2:0), то именно им и удалось отпраздновать критически важную победу в борьбе за места в еврокубках.

Рома — Лацио 2:0 Видео голов и обзор матча

Заключительный гол в этой встрече оказался на счету испанского нападающего команды Паулу Фонсеки, Педро, который на 78-й минуте реализовал передачу Брайана Кристанте.

Как сообщает статистический портал Opta, данный результативный удар позволил 33-летнему исполнителю стать автором нового рекорда для данного принципиально противостояния.

Отныне, 33 года и 291 дней отроду будет считаться новым возрастом наиболее возрастного футболиста, который когда-либо забивал свой первый гол в рамках римского дерби.

Предыдущим держателем достижения являлся немецкий нападающий Мирослав Клозе, который сумел совершить подобное в 33 года и 129 дней.

В текущем сезоне на счету Педро уже 39 матчей, в которых ему удалось забить шесть голов и семь раз отдать результативный пас.

Заключительный матч сезона Рома проведет в гостях у Специи.