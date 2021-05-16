Италия

Завершился матч чемпионата Италии.

В рамках 37-го тура итальянской Серии А Милан дома расписал мировую с Кальяри (0:0).

В первом тайме фанаты наблюдали полное превосходство хозяев поля, а Кальяри так и ни разу не проверил Доннарумму.

Во второй половине матча гости немного выровняли статистику, но ни одна из команд так и не сумела отличиться.

Милан — Кальяри 0:0

Милан: Доннарумма, Томори, Калабрия (Диогу Далот, 63), Кьер, Тео, Беннасер (Мейте, 63), Салемакерс (Рафаэл Леау, 46), Браим Диас (Кастильехо, 57), Кессиэ, Ребич, Чалханоглу (Манджукич, 89).

Кальяри: Краньо, Чеппителли (Клаван, 87), Карбони (Ругани, 88), Годин, Ликояннис, Марин (Данкан, 78), Нандес, Дейола (Асамоа, 87), Наингголан, Жоао Педро, Паволетти (Черри, 78).

Предупреждения: Кьер, Марин, Карбони, Калабрия.