Завершился матч чемпионата Италии.
Милан - Кальяри
16 мая 2021, 23:44
В рамках 37-го тура итальянской Серии А Милан дома расписал мировую с Кальяри (0:0).
В первом тайме фанаты наблюдали полное превосходство хозяев поля, а Кальяри так и ни разу не проверил Доннарумму.
Во второй половине матча гости немного выровняли статистику, но ни одна из команд так и не сумела отличиться.
Милан — Кальяри 0:0
Милан: Доннарумма, Томори, Калабрия (Диогу Далот, 63), Кьер, Тео, Беннасер (Мейте, 63), Салемакерс (Рафаэл Леау, 46), Браим Диас (Кастильехо, 57), Кессиэ, Ребич, Чалханоглу (Манджукич, 89).
Кальяри: Краньо, Чеппителли (Клаван, 87), Карбони (Ругани, 88), Годин, Ликояннис, Марин (Данкан, 78), Нандес, Дейола (Асамоа, 87), Наингголан, Жоао Педро, Паволетти (Черри, 78).
Предупреждения: Кьер, Марин, Карбони, Калабрия.