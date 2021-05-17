Украинский хавбек травмировался на тренировке бергамаской команды.
Виктор Коваленко, ФК Аталанта
17 мая 2021, 12:10
Полузащитник сборной Украины и Аталанты Виктор Коваленко не сможет помочь своей команде в оставшихся матчах итальянской Серии А. Об этом сообщает Tutto Atalanta.
По информации источника, 25-летний украинец уже не попадет в заявку бергамаской команды на заключительные матчи сезона из-за повреждения, которое он получил на тренировке перед игрой с Дженоа.
Также отмечается, что сегодня футболист пройдет медицинское обследование, которое определит сроки его восстановления.
Напомним, Коваленко перебрался в Аталанту в зимнее трансферное окно этого года и с тех пор принял участие только в одном матче, выйдя на замену вместо своего соотечественника Руслана Малиновского.
По окончании сезона Коваленко и Малиновский должны будут прибыть в лагерь сборной Украины, чтоб начать подготовку к предстоящему Евро-2020.