Италия

Украинский хавбек травмировался на тренировке бергамаской команды.

Полузащитник сборной Украины и Аталанты Виктор Коваленко не сможет помочь своей команде в оставшихся матчах итальянской Серии А. Об этом сообщает Tutto Atalanta.

По информации источника, 25-летний украинец уже не попадет в заявку бергамаской команды на заключительные матчи сезона из-за повреждения, которое он получил на тренировке перед игрой с Дженоа.

Также отмечается, что сегодня футболист пройдет медицинское обследование, которое определит сроки его восстановления.

Напомним, Коваленко перебрался в Аталанту в зимнее трансферное окно этого года и с тех пор принял участие только в одном матче, выйдя на замену вместо своего соотечественника Руслана Малиновского.

По окончании сезона Коваленко и Малиновский должны будут прибыть в лагерь сборной Украины, чтоб начать подготовку к предстоящему Евро-2020.