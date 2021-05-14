Италия

Хавбек рассказал об адаптации Виктора Коваленко в Италии.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский рассказал об адаптации Виктора Коваленко в бергамском клубе.

"У Вити Коваленко все отлично. Ему тяжело, но он многое тут приобрел. Ему нужно работать и ждать своего шанса. Как все ждут. Обойма очень большая, и тут даже ребята, которые выходят на замену, забивают. Большая конкуренция.

Гасперини говорит, что замены должны стать нашей силой. Виктор приехал из Украины — сразу в европейский чемпионат. Я тоже, когда приехал в Бельгию, мне было тяжело. Нужно втянуться во многие вещи. Все от него зависит", — сказал Малиновский.

Напомним, Коваленко перебрался в Аталанту в зимнее трансферное окно, однако с тех пор сыграл всего один матч.

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