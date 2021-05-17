Италия

Бывший тренер Шахтера может продолжить карьеру в Англии.

Паулу Фонсека уже в ближайшее летнее трансферное окно покинет Рому, которую возглавит одиозный Жозе Моуриньо.

Как сообщает II Messagerro, в португальском тренере заинтересованы три клуба: Тоттенхэм, Бенфика и Зенит.

Отметим, что бывший тренер Шахтера завершает текущий сезон с Ромой на седьмом месте турнирной таблицы.

Напомним, что ранее Паулу Фонсека выразил готовность помочь Жозе Моуриньо советом, если ему потребуется.