Бывший тренер Шахтера может продолжить карьеру в Англии.
Паулу Фонсека, getty images
17 мая 2021, 21:35
Паулу Фонсека уже в ближайшее летнее трансферное окно покинет Рому, которую возглавит одиозный Жозе Моуриньо.
Как сообщает II Messagerro, в португальском тренере заинтересованы три клуба: Тоттенхэм, Бенфика и Зенит.
Отметим, что бывший тренер Шахтера завершает текущий сезон с Ромой на седьмом месте турнирной таблицы.
Напомним, что ранее Паулу Фонсека выразил готовность помочь Жозе Моуриньо советом, если ему потребуется.