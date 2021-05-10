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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

⚽ Итальянская пресса утверждает, что Дженнаро Гаттузо не намерен оставаться в Наполи и уже контактировал с донецким Шахтером.

Наши читатели считают, что итальянец идеально вольется в украинский футбол, а также предсказали первые потенциальные трансферы Шахтера при новом наставнике👇

⚽ Один из членов фанатской группировки Манчестер Юнайтед объяснил, почему они решили устроить протест против семьи Глейзеров и устроить беспорядки на Олд Траффорд перед встречей с Ливерпулем: "Наш план состоял в том, чтобы отложить или сорвать матч против Ливерпуля".

⚽ Манчестер Сити пробился в финал Лиги чемпионов благодаря уверенной победе над ПСЖ, однако перед самим ответным матчем главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола не скупился на лестные слова в адрес Маурисио Почеттино: "У ПСЖ очень умный тренер. Я не знаю, что они будут делать".

И ведь комментарий оказался пророческим😳

⚽ После недавнего увольнения из Тоттенхэма Жозе Моуриньо недолго сидел без работы. Рома объявила о назначении португальского специалиста с сезона-2021/22 на пост главного тренера.

Из Рима отъезжает лучший из армян🤷‍♂️

На одного потенциального участника Суперлиги может стать больше👀

Кому-то яхту, а кому-то две компенсации🤐

⚽ Свое назначение в Роме Жозе Моуриньо прокомментировал следующим образом: "Мы хотим построить успешный проект в ближайшие годы".

- заявил Жозе Моуриньо во время презентации в качестве нового наставника Мариуполя🔥

Мирча Михайлович, запасайтесь попкорном. Убеждать будут в первую очередь Вас😏

⚽ Легендарный форвард Арсенала Тьерри Анри подтвердил свое участие в предложении по выкупу лондонского клуба у Стэна Кронке вместе с основателем Spotify Даниэлем Эком: "Мы хотим восстановить ДНК Арсенала".

Кстати, а как там ДНК Монако поживает? Восстановилась благодаря ранее заложенному фундаменту?🤔

⚽ Универсал Манчестер Сити Александр Зинченко прокомментировал выход своей команды в финал Лиги чемпионов: "После игры я не смог ощутить эмоции в раздевалке, поскольку меня забрали на допинг".

Что подозрительного? Стабильное и типичное деклассирование соперника в исполнении Зины💪👊

⚽ Футболисты Днепра-1 отдали мяч Заре после штрафного по принципу Fair Play, поскольку посчитали, что арбитр зафиксировал фол, которого якобы не было.

Если бы подобное случилось сейчас, то Норшелланн обвинили бы в расизме👀

⚽ Полузащитник ПСЖ Марко Верратти прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов за шаг до финала: "Мы играли намного лучше Манчестер Сити".

Логично🤔

С того момента, как ты отказался от Суперлиги, а твой президент возглавил Ассоциацию европейских клубов😎🤑

Я так понимаю, в скором времени этот светловолосый парень побьет трансферный рекорд Неймара?😱

⚽ Талантливый вингер Барселоны и сборной Испании Ансу Фати пропустит Евро-2020 и Олимпиаду в Токио — игроку нужна новая операция.

⚽ Шахтер в скандальном матче разгромил Минай и оформил "серебро" чемпионата Украины.

Поединок запомнился "букмекерским скандалом", подробности которого доступны по данной ссылке👈

⚽ Заря подписала семнадцатилетнего бразильского форварда Гильерме.

История с Тайсоном показывает, что в Бразилии весьма неплохо... Второй вариант: Тайсон чего-то не знал и скоро вернется обратно в Украину😅

⚽ С сезона-2024/2025 УЕФА введет новый формат Лиги чемпионов по швейцарской системе. Рассказали более подробно о данном нововведении в нашем материале.

Получается, что Украина скоро вообще останется без путевок в Лигу чемпионов?😠

О, так нашу систему в Суперлиге задействовали💙💛

⚽ Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета анонсировал новые подписания в летнее трансферное окно на пресс-конференции перед матчем против Вест Бромвича: "Кадровую обойму Арсенала необходимо менять".

Извините, в следующий раз постараемся избегать тавтологии, дабы не вводить вас в заблуждение🤷‍♂️

⚽ Луиш Каштру объявил об уходе из донецкого Шахтера.

Мы не можем не поблагодарить Мистера и не вспомнить еще раз напоследок об этом достижении, которое подарило действительно множество эмоций украинским болельщикам👏👇

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