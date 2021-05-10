Италия

Главный тренер Ромы еще не определился со своим будущим.

После разгрома Кротоне в 35-м туре Серии А Паулу Фонсека не раскрыл свои планы на будущее.

"Я пока не могу сказать ничего о своем будущем, – цитирует тренера Ромы Sky Sport Italia. – Остаться в Италии и в следующем сезоне бросить вызов Моуриньо? Я думаю об этом, как и о других вариантах продолжения карьеры".

Ранее Фонсека, который по окончании сезона-2020/21 уступит пост тренера Жозе Моуриньо, говорил, что он полностью отдавался работе и ни о чем не жалеет. А вот читатели Football.ua не исключают вариант, при котором руководство Ромы будет жалеть о своем решении.

К слову, Особенный поздравил Рому с победой в соцсетях.

После 35-ти туров Рома занимает 7-е место, дающее право выступить в квалификации Лиги конференций, но еще не потеряла шанс побороться за путевку в квалификацию Лиги Европы.