Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В перенесенном поединке 25-го тура Серии А Лацио сыграл в нулевую ничью с Торино, которая позволила "быкам" сохранить место в элите итальянского футбола.

В концовке встречи подопечные Симоне Индзаги могли одержать победу, однако Чиро Иммобиле не реализовал весьма спорный пенальти.

Вдобавок, результат этой встречи лишил Беневенто каких либо шансов на то, чтобы избежать вылета в Серию Б. Для коллектива Филиппо Индзаги, брата Симоне, матч последнего тура станешь лишь формальностью.

Обзор матча:

Лацио — Торино 0:0

Лацио: Стракоша — Марушич, Луис Фелипе (Габаррон, 68), Раду (Пароло, 76) — Лаццари, Акпа-Акпро (Перейра, 76), Лукас Лейва (Эскаланте, 68), Фарес (Лулич, 62) — Мурики, Иммобиле (Верди, 90+3)

Торино: Сиригу — Иццо, Н'Кулу, Бремер — Синго, Ринкон (Баселли, 86), Мандрагора, Лукич, Ансальди — Санабриа (Дзадза, 86), Белоти

Незабитый пенальти: Иммобиле, 83

Предупреждения: Стракоша, Альберто, Луис Фелипе, Перейра