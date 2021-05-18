Италия

Команды не выявили победителя, что лишило шансов Беневенто сохранить прописку в высшем дивизионе Италии.

Лацио принимал Торино в перенесенном матче 25-го тура Серии А.

На протяжении всего поединка команды так и не сумели отличиться голами.

Отметим, что данная ничью обезопасила гостей от вылета из главного итальянского чемпионата по итогу сезона. Лацио же продолжил свое пребывание на 6 месте в турнирной таблице.

Нельзя не отметить, что данный результат оказался неудовлетворительным для Беневенто, который возвращается в Серию Б вместе с Кротоне и Пармой.

Лацио — Торино 0:0

Лацио: Стракоша — Марушич, Луис Фелипе (Габаррон, 68), Раду (Пароло, 76) — Лаццари, Акпа-Акпро (Перейра, 76), Лукас Лейва (Эскаланте, 68), Фарес (Лулич, 62) — Мурики, Иммобиле (Верди, 90+3)

Торино: Сиригу — Иццо, Н'Кулу, Бремер — Синго, Ринкон (Баселли, 86), Мандрагора, Лукич, Ансальди — Санабриа (Дзадза, 86), Белоти

Незабитый пенальти: Иммобиле, 83

Предупреждения: Стракоша, Альберто, Луис Фелипе, Перейра