Италия

Немецкий клуб не будет активировать клаусулу австрийского футболиста.

Правый полузащитник Валентино Лазаро, выступающий на правах аренды за гладбахскую Боруссию, вернется в Интер в конце текущего сезона.

Спортивный директор "жеребцов" Макс Эберл подтвердил, что клуб не будет выкупать 25-летнего австрийца.

"Мы не будет активировать пункт о выкупе Лазаро. Валентино вернется в Интер в конце сезона", — приводит слова функционера Боруссии М журналист Николо Скира.

В текущем сезоне Валентино Лазаро провел в футболке Боруссии М 27 поединков во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал одну результативную передаче.

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