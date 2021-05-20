Немецкий клуб не будет активировать клаусулу австрийского футболиста.
Валентино Лазаро, Getty Images
20 мая 2021, 20:37
Правый полузащитник Валентино Лазаро, выступающий на правах аренды за гладбахскую Боруссию, вернется в Интер в конце текущего сезона.
Спортивный директор "жеребцов" Макс Эберл подтвердил, что клуб не будет выкупать 25-летнего австрийца.
"Мы не будет активировать пункт о выкупе Лазаро. Валентино вернется в Интер в конце сезона", — приводит слова функционера Боруссии М журналист Николо Скира.
В текущем сезоне Валентино Лазаро провел в футболке Боруссии М 27 поединков во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал одну результативную передаче.
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