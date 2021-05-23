Италия

Football.ua представляет анонс матча 38-го тура чемпионата Италии.

Уже сегодня в 21:45 по Киеву стартуют все матчи заключительного тура Серии А сезона 2020/2021, и главным из них станет противостояние двух давно враждующих городов Севера Италии — Бергамо и Милана.

Аталанта — Милан

воскресенье, 23 мая, 21:45, Бергамо, Атлети Адзурри д’Италия, главный арбитр — Маурицио Мариани (Априлия)

Аталанта уже обеспечила себе третью подряд Лигу чемпионов, Милану же это еще предстоит сделать. И тут, кстати, первая дополнительная интрига — Джан Пьеро Гасперини ведь "ювентини" до мозга костей (уроженец Турина, воспитанник и экс-игрок бело-черных), и мотивация не дать родному клубу опозориться у него должна быть запредельная. Как и мотивация добыть первое в своей карьере серебро.

Главным козырем нынешней Аталанты, как бы нескромно это не звучало для украинского ресурса, сейчас является наш Руслан Малиновский, который вчера был признан лучшим игроком Серии А в мае. Сначала, наш соотечественник установил рекорд Серии А по количеству матчей подряд с результативными действиями, а затем отличился и в проигранном финале Кубка страны против Ювентуса. Можно сказать, что именно в украинце Гасперини нашел замену Алехандро Гомесу, но отталкивают от этой мысли частые замены Руслана плюс-минус в середине вторых таймов.

Второй же украинец, который Виктор Коваленко, до сих пор не оправился от мышечной травмы, и пока в его активе за Аталанту лишь несколько минут в матче против Вероны.

Аталанта на неделе проиграла в финале Кубка, а Милан в прошлом туре неожиданно потерял очки с Кальяри, хотя ничего беды не предвещало. "Россонери" до этого с общим счетом 10:0 обыграли 2 туринские команды, и потому нули с "островитянами" стали огромной неприятностью. И тем не менее, руководство клуба заверило Стефано Пиоли в новом контракте при любом исходе чемпионата, ибо цель выйти в Лигу чемпионов не стояла.

Если резюмировать, то Милану от греха подальше в этом матче нужно побеждать. Ведь глупо скрывать, что будет обидно лишиться даже Лиги чемпионов в сезоне, где до поры-до времени многие говорили о Скудетто. В случае же иных результатов команде Пиоли нужно будет оглядываться на игры Наполи против Вероны (у "Партенопеи", как и у россонери, 76 очков, но по личным встречам впереди Милан) и Ювентуса против Болоньи (у "бьянконери" в активе 75 пунктов).

Не сыграют: Коваленко — Ибрагимович, Габия

Под вопросом: Ребич (Милан)