Италия

Клуб из Флоренции еще имеет шансы финишировать ниже текущей 14-й позиции.

Итальянская Фиорентина в заключительном туре итальянской Серии А не сумела в гостевом поединке обыграть Кротоне (0:0), который финишировал на предпоследней позиции в турнирной таблице, доведя тем самым свой показатель набранных очков до отметки в 40 пунктов.

Как сообщает статистический портал Opta, столь низкое количество итоговых баллов "фиалкам" удалось набрать впервые с сезона-2004/05, когда было произведено расширение количества команд-участниц национального первенства до 20-и.

Фиорентиной в этом сезоне руководили два наставника: Джузеппе Якини и прервавший на почти полугодовалый период его работу Чезаре Пранделли.

Якини за свой первый срок каденции сумел набрать с командой лишь пять пунктов, после Пранделли, проработав почти до конца марта 2021-го года, завоевал еще 20 очков, а оставшиеся 15 баллов добирал уже вернувшийся на свой пост 57-летний специалист.

При этом, команда за сезон сумела забить соперника 47 голов, однако пропустила в свои ворота 59 мячей.

Для сравнения, в прошлом сезоне, большая часть которого прошла под руководством именно Джузеппе Якини, Фиорентина набрала 49 баллов, но финишировала на 10-й позиции с положительной разницей забитых и пропущенных — 51:48.

Отметим, что даже текущая 14-я позиция команды все еще не является итоговой, пока свой заключительный домашний матч сезона против римской Ромы не сыграет Специя, которая отстает от "фиалок" на два очка.