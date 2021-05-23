В последнем туре пострадал миланский Интер.
ЖФК Ювентус
23 мая 2021, 16:23
Женская команда туринского Ювентуса стала чемпионом Серии А сезона-2020/21.
В последнем, 22 туре чемпионата, футболистки "старой сеньоры" не оставили шансов миланскому Интеру (5:0).
Таким образом Ювентус добыл 22 победы в 22 турах и завершил чемпионат с разницей забитых и пропущенных 75:10.
Второе место по итогам сезона досталось футболисткам Милана (51 очко), а третье — Сассоло (50 пунктов).
Вылетели в Серию Бари с тремя очками за сезон и Сан-Марино Академи с 12 пунктами.
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