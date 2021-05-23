Италия

В последнем туре пострадал миланский Интер.

Женская команда туринского Ювентуса стала чемпионом Серии А сезона-2020/21.

В последнем, 22 туре чемпионата, футболистки "старой сеньоры" не оставили шансов миланскому Интеру (5:0).

Таким образом Ювентус добыл 22 победы в 22 турах и завершил чемпионат с разницей забитых и пропущенных 75:10.

Второе место по итогам сезона досталось футболисткам Милана (51 очко), а третье — Сассоло (50 пунктов).

Вылетели в Серию Бари с тремя очками за сезон и Сан-Марино Академи с 12 пунктами.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.