Португальский тренер вывел команду в Лигу конференций.
Сассуоло - Лацио, фото getty images
24 мая 2021, 00:06
В рамках заключительного тура чемпионата Италии Рома отправилась в гости к Специи, а Сассуоло принимал Лацио.
Подопечные Паулу Фонсеки смогли отыграть два мяча у Специи, а потому Сассуоло даже не хватило победы над Лацио, чтобы выйти в еврокубки.
Специя — Рома 2:2
Голы: Верде, 6, Побега, 38 — Эль-Шаарави, 52, Мхитарян, 85
Сассуоло — Лацио 2:0
Голы: Кириопулос, 10, Берарди, 78
Напомним, что оба тренера покинут свои команды. Место Фонсека займет Моуриньо, а вот Де Дзерби, вероятно, возглавит Шахтер.