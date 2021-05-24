Италия

Португальский тренер вывел команду в Лигу конференций.

В рамках заключительного тура чемпионата Италии Рома отправилась в гости к Специи, а Сассуоло принимал Лацио.

Подопечные Паулу Фонсеки смогли отыграть два мяча у Специи, а потому Сассуоло даже не хватило победы над Лацио, чтобы выйти в еврокубки.

Специя — Рома 2:2

Голы: Верде, 6, Побега, 38 — Эль-Шаарави, 52, Мхитарян, 85

Сассуоло — Лацио 2:0

Голы: Кириопулос, 10, Берарди, 78

Напомним, что оба тренера покинут свои команды. Место Фонсека займет Моуриньо, а вот Де Дзерби, вероятно, возглавит Шахтер.