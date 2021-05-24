Италия

36-летний португалец записал в свой послужной список очередную индивидуальную награду.

Уже минувший сезон итальянской Серии А трудно назвать успешным для Ювентуса. Под руководством Андреа Пирло команда уступила чемпионство миланскому Интеру, с трудом финишировав на четвертой строчке и все-таки попав в зону Лиги чемпионов.

Впрочем, на нападающего Криштиану Роналду кризис "старой синьоры" не распространился в таких глобальных масштабах, поскольку в возрасте 36 лет он стал лучшим бомбардиром сезона в чемпионате Италии.

В 33 поединках Серии А возрастной португалец отметился 29 забитыми мячами, 6 из которых он записал на свой счет благодаря реализованным пенальти.

Что касается ближайших преследователей Роналду, то у Ромелу Лукаку насчитывается 24 голов в 36 матчах (6 — с пенальти), а у Луиса Муриэля из Аталанты — 22 забитых мяча в 36 встречах итальянского первенства (2 — с пенальти).

ТОП-10 лучших бомбардиров Серии А в сезоне-2020/21 выглядит следующим образом:

Нельзя не отметить, что лучшим ассистентом итальянской Серии А в минувшем сезоне стал украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский, записавший на свой счет 11 результативных передач.