Украинский полузащитник удостоился почетной награды.
Руслан Малиновский, getty images
24 мая 2021, 00:25
Руслан Малиновский сделал наибольшее количество результативных передач в чемпионате Италии-2020/21.
Украинский полузащитник выдал роскошную концовку сезона и, суммарно, записал на свой счет одиннадцать ассистов.
Его ближайшими преследователями выступили сразу четыре футболиста. У Мхитаряна, Зьелински, Де Пауля и Сапаты по десять результативных передач.
Напомним, что Руслан Малиновский также стал лучшим игроком Серии А по итогам этого месяца.