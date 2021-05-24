Италия

Украинский полузащитник удостоился почетной награды.

Руслан Малиновский сделал наибольшее количество результативных передач в чемпионате Италии-2020/21.

Украинский полузащитник выдал роскошную концовку сезона и, суммарно, записал на свой счет одиннадцать ассистов.

Его ближайшими преследователями выступили сразу четыре футболиста. У Мхитаряна, Зьелински, Де Пауля и Сапаты по десять результативных передач.

Напомним, что Руслан Малиновский также стал лучшим игроком Серии А по итогам этого месяца.