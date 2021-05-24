Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В рамках заключительного тура итальянской Серии А туринский Ювентус не имел другого выхода, кроме как обыгрывать в гостевом поединке Болонью, однако даже такой результат совершенно не мог гарантировать "зебрам" попадания в Лигу чемпионов УЕФА на следующий сезон. Коллектив Андреа Пирло с большей частью своей задач справился еще по ходу первого тайма, после перерыва лишь закрепив необходимый результат, после чего в оставшейся части встречи больше наблюдал за ходом событий в параллельной игре неаполитанского Наполи и Вероны, откуда в последствии пришла благая весть.

Обзор матча:

Альтернативная сылка:

Болонья — Ювентус 1:4

Голы: Орсолини, 85 — Кьеза, 6, Мората, 29, 47, Рабио, 45

Болонья: Скорупски — Томиясу, Медель (Антов, 57), Сумаоро, де Сильвестри (Фараго, 68) — Схаутен (Бальдурссон, 80), Сванберг — Сков (Орсолини, 57), Виньято (Сансоне, 57), Барроу — Паласио.

Ювентус: Щесны (Пинсольо, 68) — Куадрадо, де Лигт (Бонуччи, 46), Кьеллини (Артур, 58), Алекс Сандро — Кулусевски, Данило (Бернардески, 68), Рабио, Кьеза (Маккенни, 58) — Дибала, Мората.

Предупреждения: Медель — Мората, Маккенни.