Италия

Коллектив Стефано Пьоли подвел финальную черту под успешным сезоном.

Заключительный матч сезона итальянской Серии А Милан был вынужден проводить на поле своего главного оппонента в борьбе за вторую строчку турнирной таблицы — бергамаской Аталанты, однако в итоге "россонери" сумели одержать победу со счетом 2:0, благодаря чему поднялись на "серебряную" позицию национального первенства.

Аталанта — Милан 0:2 Видео голов и обзор матча

На пути к успешному завершению сезона, коллектив Стефано Пьоли достаточно часто добывал победы именно за пределами Сан Сиро, что, как сообщает статистический портал Opta, позволило ему рассчитывать на уникальное достижение.

16 — именно столько раз побеждал своих соперников на их полях "красно-черный" клуб, что позволило ему повторить рекорд по числу гостевых побед в рамках одного сезона среди топ-5 европейских лиг, установив его для собственного чемпионата.

Лишь мадридский Реал образца сезона-2011/12 и Манчестер Сити в сезоне-2017/18 могут похвастаться подобным в собственных лигах.

Напомним, что в конечном итоге Милан сумел набрать 79 очков, отстав от своих соседей по городу в лице миланского Интера на 12 пунктов.