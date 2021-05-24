Италия

Наставник Ромы прокомментировал результаты своей работы в римском клубе и косвенно намекнул на возможное следующее место трудоустройства.

Ничейный исход гостевого поединка заключительного тура итальянской Серии А против Специи (2:2) означал для римской Ромы сохранение путевки в Лигу конференций УЕФА на следующий сезон.

По завершению поединка, главный тренер "волков" Паулу Фонсека, для которого это был заключительный матч в его каденции в стане "джаллоросси", прокомментировал двухлетний период работы в коллективе из столицы Италии.

"Я многому научился в Италии. Работа в Роме дала не важный опыт для дальнейшего развития карьеры.

Было приятно руководить таким коллективом, и теперь я чувствую, что и сам приобрел немало важных навыков за это время.

Итальянский футбол очень сложный, но я с уверенностью могу заявить, что мне удалось адаптироваться к здешним реалиям. Теперь, я стал совершенно другим наставником", — подытожил португальский специалист.

Фонсека также решил обсудить возможное продолжение своей тренерской деятельности: "У меня уже есть несколько предложений, среди которых и возможности для трудоустройства за рубежом. На следующей неделе вы все узнаете".

Когда Паулу напрямую спросил журналист о том, не связаны ли переговоры с его возможным переходом в Фиорентину, с поста главного тренера которой по окончании сезона уходит Джузеппе Якини, то он ответил: "Я пока ничего не могу сказать", а когда сотрудник СМИ постарался додавить вопрос фразой: "Это означает, что — да?", Фонсека просто улыбнулся.

По итогам подошедшего к концу сезона римская Рома набрала 62 очка и заняла седьмое место, опередив Сассуоло лишь за счет лучшей статистики в очных дуэлях.